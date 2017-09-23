 السودانيون يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السودانيون يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

السودانيون يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني
المناطق _ الرياض

رفع السودانيون بالمملكة العربية السعودية خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني ال 87 للمملكة الذي يوافق السبت 3 محرم 1439ه .

وأكد الاستاذ غالب حامد رئيس المجلس الاستشاري للنادي السوداني بالرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة عمق المشاركة الصادقة للشعب السعودي فرحته الغامرة بهذه الذكرى التي يستحضر فيها المواقف المشرفة لجهود الملك المؤسس الراحل عبد العزيز آل سعود «رحمه الله» ومن بعده ابنائه الملوك وحتى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وقال ان جميع منسوبي النادي يشاركون الشعب السعودي الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة التي تجسد أسمى معاني اللحمة الوطنية والوحدة لهذه الأرض الطاهرة وتعد محطة هامة لاستذكار سلسلة الانجازات التنموية والمكتسبات التي تحققت على امتداد المسيرة الظافرة.
وأضاف الاستاذ غالب حامد « اننا كسودانيين نقيم في هذه الارض الطاهرة التي تحتضن الملايين من جنسيات مختلفة نعبر عن ذات المشاعر الصادقة التي يحملها الشعب السعودي في حب هذا الوطن والعمل لأجل تنميته ورفعته. وأشار الى انه وبفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الامكانات لأجل بناء الدولة السعودية استطاعت المملكة ان تتبوأ في زمن قياسي موقعا مرموقا في خارطة الدول المتقدمة ذات الثقل السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.
ودعا الاستاذ غالب الله العلي القدير ان يحفظ هذه البلاد آمنة مستقرة وان تمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله .
وبين رئيس المجلس الاستشاري أن السودانيين جميعاً يشاركون الأشقاء السعوديين الفرحة بذكرى يومهم الوطني، ويثمنون بكل الفخر والاعتزاز المواقف الأخوية الصادقة والنبيلة للأشقاء السعوديين حكومة وشعباً، وما يجده السودانيون المقيمون في المملكة من خصوصية في الحفاوة وحسن الضيافة والاحترام .

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