دوري المحترفين : فوز دراماتيكي للشباب على الاتفاق بثلاثية لهدفين

حقق فريق الشباب فوزاً على الاتفاق بثلاثية لهدفين في لقاءهما لحساب الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام .

تقدم الاتفاق عبر هزاع الهزاع في الدقيقة 35 ، لكن الشباب رد بهدفين سريعين الاول بشكل عكسي في الدقيقة 37 ، و الثاني عبر محمد سالم في الدقيقة 40 ، و في الشوط الثاني عادل الهزاع للاتفاق في الدقيقة 57 ، لكن هتان باهبري احرز هدف الفوز للشباب في الدقيقة 89 ، ليصل الشباب الى النقطة 6 في المركز السادس ، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر .

قاد اللقاء تحكيمياً تركي الخضير ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 2527 متفرج .