 دوري المحترفين : فوز دراماتيكي للشباب على الاتفاق بثلاثية لهدفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دوري المحترفين : فوز دراماتيكي للشباب على الاتفاق بثلاثية لهدفين الاورجواني كارينيو مدرباً للشباب الجبير أمام الأمم المتحدة: على قطر أن تلتزم باتفاق الرياض، ودعم الدوحة للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة السودانيون يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني نيابة عن مدير سلاح الحدود..اللواء الزهراني يزور مصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل هنيئا لنا بوطننا مدير عام الخطوط السعودية يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي نائب وزير التجارة والاستثمار يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى : نقل جهاز الهيئة الى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال الملك سلمان مغردا : كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه. رئيس بلدية محافظة صبيا : اليوم الوطني ذكرى خالدة حولتنا من الشتات إلى الوحدة ومن الفقر إلى الغنى ومن الجهل إلى المعرفة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك : اليوم الوطني قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب

دوري المحترفين : فوز دراماتيكي للشباب على الاتفاق بثلاثية لهدفين

دوري المحترفين : فوز دراماتيكي للشباب على الاتفاق بثلاثية لهدفين
المناطق _ الدمام

حقق فريق الشباب فوزاً على الاتفاق بثلاثية لهدفين في لقاءهما لحساب الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام .

تقدم الاتفاق عبر هزاع الهزاع في الدقيقة 35 ، لكن الشباب رد بهدفين سريعين الاول بشكل عكسي في الدقيقة 37 ، و الثاني عبر محمد سالم في الدقيقة 40 ، و في الشوط الثاني عادل الهزاع للاتفاق في الدقيقة 57 ، لكن هتان باهبري احرز هدف الفوز للشباب في الدقيقة 89 ، ليصل الشباب الى النقطة 6 في المركز السادس ، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر .

قاد اللقاء تحكيمياً تركي الخضير ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 2527 متفرج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>