مدير تعليم محايل يهنئ القيادة باليوم الوطني

هنأ مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات تعليم محايل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني 87 وقال آل شريم تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين هذه الذكرى الغالية علينا جميعا ذكرى المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وغفر له عندما أسس هذا الوطن الغالي هذا الوطن المجيد وقال بهذه المناسبة يسرني باسمي وباسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بإدارة تعليم محايل وباسم كل طالب وطالبة أن نهنئ القيادة الرشيدة ومولاي خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمان الحزم والعزم والوفاء وولي عهده الأمين وجه السعد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد باني نهضة المنطقة ونائبه نهنئهم بهذا اليوم وهذه الذكرى الغالية علينا جميعا ونحمد الله أن هذه المناسبة تعود علينا سنويا ونحن في عزة وتمكين ورغد ونصر ورقي كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم شكري واعتزازي لجميع منسوبي التعليم في محايل عسير في الميدان التربوي بنين وبنات على ما قدموه خلال الأسبوع الماضي عندما بدأت الاحتفالات بالمدارس من يوم الأحد 26/12/1438 لأسبوع كامل حيث عمت الاحتفالات الوطنية والفرحة العارمة ارجاء الميدان التربوي وتزامنت مع بداية العام الدراسي البداية المنضبطة الرائعة جدا فكانت البرامج مبدعة ورائعة جدا تعبر عن مشاعرنا ومشاعر الميدان التربوي الوطنية وما يكنه من حب واعتزاز لولاة الأمر ولهذا الوطن الغالي ولجنودنا المرابطين ورجال الأمن هذا هو وطننا وطن الملك سلمان بن عبد العزيز الكل يفخر ويعتز بهذه المناسبة التي ندعو الله ان تعود ونحن في عزة وتمكين ونصر