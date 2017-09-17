 مدير عام إسكان جازان: يوم الوطن السابع والثمانون فخر كافة السعوديون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير عام إسكان جازان: يوم الوطن السابع والثمانون فخر كافة السعوديون

مدير عام إسكان جازان: يوم الوطن السابع والثمانون فخر كافة السعوديون
المناطق _ جازان

أكد مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان أن ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون هي مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً يحق لنا فيها الفخر والإعتزاز على هذا التلاحم بين القيادة والشعب وماوصلت اليه بلادنا المملكة العربية السعودية من نمو وإزدهار نلمسه اليوم على كافة الأصعدة وجميع المستويات ومانعيشه من نمو وتنمية ورخاء وسعة عيش وأمن وأمان إنما هو مسيرة عطاء قادها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه من بعده الذين واصلوا مسيرة التقدم والنماء.

وأوضح : أن في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله مهندس الرؤية وقائد النهضة العظيمة والذين لايدخرون جهداً إلا بذلوه في خدمة هذه الدين والوطن الغالي بلاد الحرمين أرض المقدسات ومهبط الوحي والرسالة المحمدية.

وقال: بهذه المناسبة يسرني أن أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان لمقام سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ونائبه ولكافة الشعب صادق التهاني وأعذب التبريكات بهذه المناسبة العظيمة.

وختم “ضايحي”: أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين.
“وكل عام والوطن بخير”

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