بحضور المحافظ : البدع تحتفل باليوم الوطني الـ87 بفعاليات متنوعة

رعى محافظ البدع الأستاذ ياسر بن عمار الحقباني ، احتفال أهالي محافظة البدع بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 ، والتي اشرفت عليه بلدية البدع الذي أقيم بمنتزة الامير فهد بن سلطان بالمحافظة مساء اليوم السبت بحضور عدد من رؤساء المراكز والدوائر الحكومية ومشائخ وأعيان المحافظة .

وبوصول محافظ استهلت فقرات الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبيه للمشرف العام للجان التنظيمية للإحتفال رئيس بلدية البدع محمد بن عطا الله التويجري رحب فيها بالحضور في احتفالية الوطن الغالي، مستحضراً ماقام به مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه من جهود عظيمة نتاجها توحيد شتات هذه البلاد وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية تحت راية (لاإله إلا الله محمد رسول الله ) ومن بعده أبناءه البررة أمتداداً ووصولا إلى العهد الزاهر ومايحضى به من تطور في كل المجالات بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود( أيده الله بنصره ) .

بعد ذلك القى رئيس المجلس البلدي بمحافظة البدع ابراهيم بن سالم القرعاني كلمه بهذه المناسبة الغاليه.

بعد ذلك قدمت شيلة وطنية من كلمات الشاعر أحمد بن محسن المسعودي وأداء المنشد نايف بن منصور العميري.

وبعدها القى الشاعر سليمان بن سويلم العطوي ، والشاعر احمد بن محسن المسعودي ، والشاعر سليمان عيد الحويطي قصائد شعرية بمناسبة اليوم الوطني ٨٧

بعد ذلك كرم محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني المشاركين والداعمين واختتم الحفل بفرقة الرفيحي التي شاركت فيها أهالي المحافظة ومراكزها .