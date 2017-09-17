 محافظ صبيا : نعيش اليوم من نهضة تنموية شاملة في كافة أرجاء وطننا الغالي .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا : نعيش اليوم من نهضة تنموية شاملة في كافة أرجاء وطننا الغالي ..

محافظ صبيا : نعيش اليوم من نهضة تنموية شاملة في كافة أرجاء وطننا الغالي ..
المناطق _امل بهكلي
ان ما نعيشه اليوم من نهضة تنموية شاملة في كافة أرجاء وطننا الغالي  وما تحقق من منجزات  عظيمة  تضاهي اكبر وأعرق دول العالم  في شتى المجالا ت وما نلمسه على أرض الواقع من  نعمة الإيمان والامن والإستقرار ورغد العيش على ثرى هذه الأرض المقدسة منذ  عهد المؤسس الملك عبد العزيز ال سعود الباني  لهذا الكيان الشامخ وجهود أبنائه البررة من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله  رحمهم الله جميعاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين  سلمان الحزم والعزم وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الشاب الطموح الذي يخطط لرؤية استقرار واقتصاد متين يحفظ للاجيال القادمة العيش الكريم  يجعلنا نلتف جميعا صغيرنا  وكبيرنا حول  قيادتنا الكريمة بقلب واحد وعمل مخلص من اجل الحفاظ على المنجز الوطني العظيم وماتحقق في جميع مناطق مملكتنا الغالية بدعم حكومتنا الرشيدة ومتابعة أمراء  المناطق  . واخص بالذكر هنا سمو أمير منطقتنا الغالية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي يعمل ليل نهار من اجل النهوض بجازان لتكون منطقة منتجة بمواصفات عالمية بمؤازرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات أبناء منطقة جازان  .
محافظ صبيا – علي بن موسى زعله

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