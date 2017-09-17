كلمة مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد غازي غرم الله الغامدي

‎يطيب لي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا ان ارفع بإسمي ونيابة عن كافة منسوبي الدفاع المدني بمنطقة نجران, أسمى آيات التهاني و التبريكات, لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظهم الله ورعاهم – والى الأسرة المالكة, والى الشعب السعودي الكريم.

‎وأضاف الغامدي” بأننا في المملكة العربية السعودية نفخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا الغالية من مرتبة متقدمة بين الأمم في جميع المجالات، مما يؤكد مواصلة قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم لمسيرة الخير والعطاء منذ تأسيس وتوحيد هذا الكيان الشامخ بعد رحلة كفاح وصبر ونضال طويل على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه ــ, ثم واصل أبنائه ملوك المملكة العربية السعودية من بعده وحتى يومنا هذا مسيرة البناء والتنمية والعطاء من اجل خدمة الدين والوطن والمواطن.

‎مؤكداً أن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – حافظت على التمسك بثوابتها وقيمها الدينية والأخلاقية وعلى نهج المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والاقتصادي, موحدة بحكم الله وسنة نبيه.