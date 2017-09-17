اليوم الوطني فرحة وطن ، فرحة شعب وفرحة أمة

من نعم الله تعالى على هذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار ، ومن نعمه عليها أن قيض لها حكاما يحكمون بما أنزل الله ، دستورهم كتابه ، ودينهم الإسلام .

اليوم الوطني فرحة وطن ، وفرحة شعب ، وفرحة أمة .

يفرح الوطن بقيادته الحكيمة التي بذلت الغالي والنفيس لرفعته ، ويزهو بأبنائه المخلصين الذي بادلوه وفاء بوفاء ، وصفاء ونقاء ، وتفرح الأمة بهذا الوطن الذي حفظ المقدسات وحمى الدين وذاد عن حياضه .

ومهما حاول المرجفون زعزعة الأمن فلن يستطيعوا ، وليس بمقدورهم أن يحركوا قيد أنملة ، فالعين الساهرة على حمايته لا تعرف النوم ، وهم لهم بالمرصاد دائما وفي كل الأوقات .

موطني .. أيها الجبل الشامخ ، أيها الصرح العظيم ، سترفرف راية التوحيد خفاقة مادامت الأنفاس ، وستبقى عزيزا قويا ما طلعت الشمس .

ومنذ بدء التأسيس إلى يومنا هذا دأب حكام هذه البلاد على نشر العلم وترسيخ التوحيد ، رافعين رايته عاليا ، ترفرف في شموخ وعز .

ولقيادتنا الحكيمة كل الفضل بعد الله في هذه النهضة والتطور الجبار في كافة مناحي الحياة ، الصناعي والتعليمي وغيرهما .

قيادتنا الحكيمة .. لا يفي الشكر مقداركم ، ولا الثناء ما لكم .

دمت يا وطني قبلة للمسلمين ، بهجة للناظرين .