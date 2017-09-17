بحلول ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين لهذا العام ١٤٣٩هجرية

أرفع إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى سمو وزير الداخلية وإلى سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه وإلى كافة الأسرة المالكة وأبناء الشعب السعودي الوفي وإلى ابطالنا المرابطين على الحدود بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.إن هذا اليوم المحفور في ذاكرة التاريخ ، منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي والذي وحّْدَ فيه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وإنصهار وتكامل….إنها ذكرى خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب وملحمة بطولة سطرها التاريخ،وتستمر فيها مسيرة العطاء والتقدم والأزدهار بشعار الولاء والتضحية لهذه البلاد فخر كل الأوطان رمز العروبة والإسلام.أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان على وطننا في ظل حكومتنا الرشيدة……

(كلمة مدير السجون بمنطقة عسير/العميد مبارك بن محيا السليس…)