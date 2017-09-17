 عميد كلية التقنية بأبها يرفع التهنئة باليوم الوطني ( 87 ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عميد كلية التقنية بأبها يرفع التهنئة باليوم الوطني ( 87 )

عميد كلية التقنية بأبها يرفع التهنئة باليوم الوطني ( 87 )
المناطق _ ابها
عبر عميد الكلية التقنية بابها الأستاذ الحسن بن سالم ال عثمان بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية قائلاً : لا يسعني الا أن أتقدم اصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء اعضاء الهيئة التدريبية والادارية والمتدربين بالكلية التقنية بأبها بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله والى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز امير منطقة عسير والى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة عسير والى الاسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين ( 87 ) للملكة العربية السعودية وإلى كافة جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة والمحافظين على أمنها الداخلي ، وسلامة الحجيج . وفي هذا اليوم الذي نتذكر فيه وحدة وطننا على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ، وأكمل المسيرة من بعده أبناءه البرره الذين واصلوا العطاء في هذا الكيان الكبير حتى أصبحت المملكة العربية السعودية دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة وأصبحت أحدى واجهات العالم المتقدم.
 نسأل الله أن يحفظ لنا وطننا بعقيدته وأن يحفظ لنا قائد هذه الأمة وباني نهضة هذا الوطن الشامخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك الحزم والعزم وحكومته الرشيدة .

عميد الكلية التقنية بابها
أ/ الحسين بن سالم آل عثمان

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