شاهد.. أضخم احتفال في سماء المملكة في اليوم الوطني

تعيش المملكة احتفالات تعم جميع المدن والمناطق، احتفالاً باليوم الوطني الـ 87، وهو اليوم الذي يمثل ذكرى توحيد المملكة، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـجرية، بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وتشهد مدن ومناطق السعودية المختلفة احتفالات وفعاليات مختلفة على جميع الأصعدة، الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضة، حيث تزينت الشوارع والمنازل باللون الأخضر وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما شارك جنود الحد الجنوبي وطنهم بالاحتفالات باليوم الوطني في تجسد للحمة الوطنية ومشاعر الانتماء للوطن.

وأعلنت هيئة الترفيه بالتنسيق مع هيئة الرياضة عن الاحتفال باليوم الوطني يومي 23 -24 سبتمبر باستاد الملك فهد بالرياض، كما أعلنت أيضا عن السماح للعوائل بالحضور.

وستقدم خلال الاحتفالية ملحمة وطن، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن الاحتفالات باليوم الوطني، كما ستقام بعد صلاة العشاء وسيكون الدخول لها مجاناً.