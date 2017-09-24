 شاهد.. أضخم احتفال في سماء المملكة في اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. أضخم احتفال في سماء المملكة في اليوم الوطني أسعار النفط تقفز إلى 57 دولارا وزير خارجية البحرين: لم يعد ممكنا قبول وجود دول مارقة تنشر الكراهية والفوضى تفاصيل مقتل المعارضة السورية وابنتها ذبحا في تركيا ” بلدي البرك ” يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 87 عميد كلية التقنية بأبها يرفع التهنئة باليوم الوطني ( 87 ) دراسة: نصف ساعة من التمارين اليومية تقي من الوفاة المبكرة بلدي بيشة : اليوم الوطني حدث عزيز على قلوبنا بحلول ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين لهذا العام ١٤٣٩هجرية قواتنا تعترض صاروخا بالستيا أطلق من أراضي اليمن باتجاه خميس مشيط مدير مكتب تعليم البرك: اليوم الوطني مناسبة رائعة نستعيد فيها التضحيات والبطولات التي سطرها الموحد اليوم الوطني فرحة وطن ، فرحة شعب وفرحة أمة

شاهد.. أضخم احتفال في سماء المملكة في اليوم الوطني

المناطق - الرياض

تعيش المملكة احتفالات تعم جميع المدن والمناطق، احتفالاً باليوم الوطني الـ 87، وهو اليوم الذي يمثل ذكرى توحيد المملكة، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـجرية، بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وتشهد مدن ومناطق السعودية المختلفة احتفالات وفعاليات مختلفة على جميع الأصعدة، الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضة، حيث تزينت الشوارع والمنازل باللون الأخضر وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما شارك جنود الحد الجنوبي وطنهم بالاحتفالات باليوم الوطني في تجسد للحمة الوطنية ومشاعر الانتماء للوطن.

وأعلنت هيئة الترفيه بالتنسيق مع هيئة الرياضة عن الاحتفال باليوم الوطني يومي 23 -24 سبتمبر باستاد الملك فهد بالرياض، كما أعلنت أيضا عن السماح للعوائل بالحضور.

وستقدم خلال الاحتفالية ملحمة وطن، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن الاحتفالات باليوم الوطني، كما ستقام بعد صلاة العشاء وسيكون الدخول لها مجاناً.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>