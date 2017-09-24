رئيس مركز الحقو فيصل بن لبدة : يوم الوطن توحدت فيه البلاد وبني الانسان والمكان

ذكرى يومٍ توحدَ فيه الزمانُ والمكانُ .. بسيفٍ همامٍ .. لاح في الافقِ ..برقٌ ورعدُ.. وصهلتْ خيولاً تركبها أسودُ… وقادها عبدالعزيز..(طيب الله ثراه)

فوحدَ البلادَ .. وشتتَ الظلامَ … وبنى الانسانَ للمكانِ .. فصار المكانُ للأمنِ والعلمِ مكانْ.

وسار الابناءُ وسار الزمانُ .. وسار البناءُ فأصبَحناَ للعالم مثال..

ياوطني:

تجِفُ على موانيكَ اقلامي.. وتعجزُ في وصفكَ ألحاني

ذكراك يوماً تلتفُ حولك ناسي .. وتزهو بك العربُ من قاصي وداني..

من اقصى الجنوبِ حقواً أتاكَ مهنئاً .. بذكرى يومِك الشامخُ ياوطني..

رئيساً ومديراً وشيخاً واعيان قومٍ واهالي من بدو وحضر .

يزفون لك سيدى سلمان حزمٍ تهنئةً بيوم عيدٍ هو عيد تأسيسُك ياوطني ولولي عهدك ووزيرِ داخليتكَ وأمير حدٍ ونائبه تهنئة بيوم ذكرى عيدك ياوطني .

بقلم – فيصل بن ناصر بن لبده

رئيس مركز الحقو