 مشبب بن حاضر: اليوم الوطني ٨٧ مناسبة مميّزة محفورة في الذاكرة والوجدان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مشبب بن حاضر: اليوم الوطني ٨٧ مناسبة مميّزة محفورة في الذاكرة والوجدان

أكد عضو مجلس منطقة عسير مشبب محمد بن حاضر، أن اليوم الوطني ٨٧ للمملكة العربية السعودية هو مناسبة مميّزة محفورة في الذاكرة والوجدان.

وقال إن هذا اليوم الّذي تحقّق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك، هو اليوم الّذي يشهد له التاريخ بمدى التطوّر والازدهار الّذي حصل على يد المؤسس وابناءه البرره من بعده رحمهم الله جميعا حتى عهد سلمان الحزم والامل والعطاء . التهنئه الصادقه لخادم الحرمين الشريفين والى سمو ولي عهده الامين وسمو امير منطقة عسير وسمو نائبه والى الشعب السعودي الكريم .

 

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