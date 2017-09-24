ضمن احتفاليته باليوم الوطني .. مطار وادي الدواسر يوزع الورود على المسافرين

احتفل اليوم مطار وادي الدواسر بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكه العربيه السعوديه وقد قدم العاملون بمطار وادي الدواسر يتقدمهم مدير مطار وادي الدواسر الاستاذ ماجدبن محمد الرويه الورود للمسافرين القادمين والمغادرين لوادي الدواسر حيث اكتسى مطار وادي الدواسر اليوم باللون الاخضر تعبيرا عن الفرحه بذكرى اليوم الوطني المجيد و شاركت جميع الجهات العامله بمطار وادي الدواسر بهذه الاحتفاليه الغاليه من جهته عبر مدير مطار وادي الدواسر الاستاذ ماجد بن محمد الرويه عن بالغ فرحته وسعادته بهذه الذكرى المجيده وهي ذكرى توحيد هذا الكيان الشامخ المملكه العربيه السعوديه على يد المغفور له بأذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه ودعى ال رويه الله ان يحفظ هذه البلاد وقادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسموولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وسدد لطريق الخير خطاه.