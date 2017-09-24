فعالية «الصوت والضوء» تجذب أهالي حائل احتفالا باليوم الوطني

اجتذبت فعالية عروض الصوت والضوء – التي انطلقت لأول مرة على مستوى الفعاليات السياحية في منطقة حائل- أهالي المنطقة من مختلف فئات المجتمع، وسط تفاعل كبير مع مقاطع الأوبريت الوطني المتنوع، التي تخللتها عروض وإضاءات الليزر.

كما غطت جميع المساحات المجاورة لقصر القشلة الأثري، إضافة للصور الضوئية التي أضاءت سور مبنى القشلة الأثري على طول 200 متر وارتفاع 20 مترًا للمؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيّب الله ثراه، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان التي تزينت باللون الأخضر وكانت محط أنظار الكثير من الحضور.

وأكد المهندس فيصل المدني، المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، أن نجاح فعالية الضوء والصوت وتفاعل المواطنين معها، يأتي ضمن التجديد والتنوع في إقامة الفعاليات السياحية في المنطقة، والتي ستشهد تطويرا وتنوعًا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة».

وأكد المدني أن تعاون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل مع الهيئة العامة للترفيه، إنفاذا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، بتكامل وتناغم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات لما فيه خدمة الوطن والمواطن وتطوير الفعاليات السياحية وتحقيقًا لتطلعات أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد الرامية لإحداث نقلة نوعية في استقطاب وتنظيم الفعاليات المتميزة لإيجاد حراك سياحي متميز بالمنطقة.