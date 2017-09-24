 صلاح يفتتح ثلاثية فوز ليفربول على ليستر سيتي العنيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صلاح يفتتح ثلاثية فوز ليفربول على ليستر سيتي العنيد

صلاح يفتتح ثلاثية فوز ليفربول على ليستر سيتي العنيد
المناطق - وكالات

أحرز ليفربول فوزا صعبا على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد كينج باور، السبت.

وهيمن الفريق الزائر على الشوط الأول وافتتح التسجيل عن طريق محمد صلاح بضربة رأس عند الزاوية البعيدة عقب تمريرة عرضية من فيليب كوتينيو، بعد أن أهدر اللاعب المصري نفسه فرصة خطيرة والمرمى مفتوح. والهدف هو السادس لصلاح في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبدا أن كوتينيو عاد لمستواه القديم وضاعف تقدم ليفربول بتسديدة من ركلة حرة من 25 مترا في مرمى الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 23،.

لكن شباك ليفربول اهتزت قبل نهاية الشوط الأول عن طريق شينجي أوكازاكي رغم احتجاج لاعبي ليفربول بداعي وجود مخالفة من المهاجم الياباني ضد مينيوليه.

وتتوالى الأهداف في الجانبين كلما لعب ليفربول. وبمجرد أن أعاد جوردان هندرسون الفارق إلى هدفين سجل جيمي فاردي الهدف الثاني بضربة رأس قبل أن يسقط بسبب تدخل من مينيوليه مع محاولة الحارس البلجيكي إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء.

لكن فاردي نفذ ركلة الجزاء قريبا للغاية من مينيوليه الذي تصدى حتى الآن لخمس ركلات جزاء من ثماني.

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