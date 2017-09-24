 شاهد.. مخلوق يستوطن عين فتى ويحير الأطباء .. والسبب قد يكون “السوشي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. مخلوق يستوطن عين فتى ويحير الأطباء .. والسبب قد يكون “السوشي”

المناطق - وكالات

ذهب فتى إلى المستشفى في مدينة ميكسيكو سيتي وهو يشكو من ألم شديد في عينه اليمنى مع فقدان في الرؤية، وبعد الفحص، فوجئ الأطباء بوجود دودة تسبح في عينه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تعرض الفتى، البالغ من العمر 17 عاما، لمادة طفيلية على مدار 3 أسابيع، مما أدى إلى اختراقها للعين.

وعمل أطباء في معهد كوندي فالنسيانا لطب العيون على إزالة عدسة العين للوصول إلى الدودة، لكنها كانت قد أحدثت ضررا دائما تمثلت بثقوب وراء القزحية وفي عمق الشبكية، مما تسبب في فقدان الرؤية بشكل دائم.

وأجرى الاطباء جراحة لإزالة الدودة، التي بلغ طولها 3 ميلليمترات، بعد قطعها إلى قطع صغيرة، وهي من نوع الديدان المسطحة.

وتنتقل هذه الأنواع من الديدان بين البشر والحيوانات بعد تناول الأسماك غير المطهية “السوشي”، أو النباتات التي تحتوي على يرقاتها.

وعادة ما تصيب الأمعاء عندما تغزو البشر، وبالتالي فإن وجود المخلوق في عين الفتى تسبب في حيرة للأطباء.

وقال الدكتور غوزمان سالاس، الذي فحص الفتى القادم من منطقة ريفية في البلاد، إن حظه “كان سيئا للغاية جدا”.

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