دراسة: “الأعمال المنزلية” تحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أنَّ الأعمال المنزلية مثل البستنة، وغسل الأرض أو تنظيف المطبخ يمكن أن تنقذ حياتك، ووجد تقرير من جامعة ماكماستر في كندا أنَّ القيام بالأعمال المنزلية الجسدية 5 مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة يُقلل من خطر الموت بنسبة 28٪، وأمراض القلب بنسبة 20٪، وبيّنت أنّه “كلما قمت بتمارين أكثر، بغض النظر عن طبيعة ذلك، كلما كان حالك أفضل، ما يعني أنه إذا حافظت على نشاطك لمدة 750 دقيقة في الأسبوع، فإنك بذلك تخفض فرصك في الوفاة المبكرة بحوالي 40 ٪”.

ويأمل الباحثون أن يشجع تقريرهم الناس على ممارسة الرياضة حتى لو لم يكن لديهم إمكانية الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية، وقد تتبع الباحثون 130 ألف شخص لمدة سبع سنوات. وكان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وكانوا من 17 بلدًا مختلفًا، وفي بداية الدراسة، قدم كل مشارك معلومات عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وسلوكيات نمط حياته، والسجل الطبي، والسجل العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوزن والطول وقياسات الخصر وضغط الدم، وقاموا باستبيان عن أنواع النشاط البدني التي يقومون بها عادة، والتي استخدمه الباحثون لحساب متوسط ​​مستوى النشاط لدى المشاركين.

ووجد فريق جامعة ماكماستر انه إذا حصل الجميع على 150 دقيقة من النشاط البدني كل أسبوع، فإنَّ 8٪ من الوفيات ستقل وأنَّ معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين سينخفض ​​بنسبة 8٪ تقريبًا، وأكد الباحثون أنه ليس من المهم نوع النشاط البدني، فإن ممارسته يمكن أن تأتي من الوقت الذي يقضيه في تنظيف المنزل أو حتى المشي السريع للعمل في الصباح، وقد وجد الباحثون أنَّ 3.8٪ فقط من الأشخاص الذين اتبعوا هذه المبادئ التوجيهية قد تطور لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع حوالي 5٪ من الأشخاص الذين لم يتبعوا ذلك.

وأكدت الدراسة أيضًا أنَّ النشاط البدني مرتبط بانخفاض خطر الوفاة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و64 عاما على 150 دقيقة من التمارين الرياضية طوال الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوصي بالقيام بتمارين القوة مرتين في الأسبوع، ولكن تشير التقديرات إلى أن 25٪ فقط من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعوا بمثل هذه المبادئ فقط.

وقال الدكتور سكوت لير، الذي قاد الدراسة، إنّه يأمل في أن يحفز البحث الناس على القيام بجعل التدريبات الرياضية أمر روتيني، وقال إنَّ “متابعة المبادئ التوجيهية والنشاط البدني عن طريق المشي لمدة اقل من 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع له فائدة كبيرة، وان ارتفاع النشاط البدني يرتبط بمخاطر أقل من الإصابة بالأمراض”.