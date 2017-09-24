 وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
المناطق _ واس

عقد معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لقاءً ثنائياً مع رئيس وزراء دومنيكا روزفلت سكيريت.
كما وقع معالي وزير الخارجية ونظيره وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور في مقر الأمم المتحدة اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جنوب السودان.
ومن جانب آخر، التقى معاليه القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، ومعالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان إيلمار محمد ياروف، ومعالي وزيرة خارجية كينيا أمينة محمد.
وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر اللقاءات مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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