 أدبي جدة يحتفي بذكرى اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أدبي جدة يحتفي بذكرى اليوم الوطني

أدبي جدة يحتفي بذكرى اليوم الوطني
المناطق _ عادل الزهراني

يحتفل نادي جدة الأدبي بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني وأبان  رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي  أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء النادي لإعداد برنامج الاحتفال بهذه المناسبة ، والتي تتضمن  أمسية شعرية للمنتدى عبقر الشعري بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني يشارك فيها كل من الشعراء جاسم الصحيح واحمد السيد عطيف وعبدالمحسن يوسف . وكما تتضمن الفعالية برامج متنوعة منها فعالية رسالة وطن وركن للكتاب ومعرض تشكيلي و زاوية الإبداع و وإنشاء لوحة تعبيرية عن الوطن يستكتب فيها عدد من  المثقفين والإعلاميين وكما يصدر النادي نشرة إطلالة النادي خاصة باليوم الوطني .
ورفع الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس النادي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  حفظه الله، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، معرباً عن أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة.

سيكون الحفل مساء يوم الثلاثاء  القادم الموافق 6 محرم على مسرح النادي بعد صلاة العشاء مباشرة .

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