 رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على ست مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على ست مناطق

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على ست مناطق
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات منطقة الباحة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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