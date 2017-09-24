 شاهد.. قصة رجل ينفق 3100 دولار للطيور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. قصة رجل ينفق 3100 دولار للطيور

شاهد.. قصة رجل ينفق 3100 دولار للطيور
المناطق _ الرياض

اكتسب هندي شعبية واسعة في بلاده؛ بسبب أنه يطعم 3 آلاف طائر من الببغاوات والعصافير بشكل يومي منذ 17 عامًا، وذلك في مزرعته التي تمتد على مساحة 4 أفدنة.

وفي عام 2000 تعرض هاروش باي دوباريا لكسر في قدمه ليمضي وقتًا طويلًا في المنزل، ويعلق بعض الأكواز بشرفة المنزل لجذب اهتمام الطيور، وفي شهر واحد فقط، بدأ حوالي 150 طيرًا زيارة منزله بشكل يومي للحصول على الطعام.

ولكن كثرة الطيور أزعجت الجيران، لتدفع شكواهم هاروش وأسرته للانتقال إلى مزرعة بإحدى المناطق الريفية؛ وذلك كي يوفر مكانًا مناسبًا لممارسة هوايته وإطعام الطيور.

ومع الوقت تحولت مزرعة هاروش إلى ملجأ لآلاف الطيور.

ويسهر هاروش من أجل إطعام الطيور وراحتهم، كما ينفق حوالي 3100 دولار عليهم.

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