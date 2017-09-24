 صحيفة: “ساما” تقدم حلولا للمتعثرين في سداد أقساط القروض العقارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحيفة: “ساما” تقدم حلولا للمتعثرين في سداد أقساط القروض العقارية

صحيفة: “ساما” تقدم حلولا للمتعثرين في سداد أقساط القروض العقارية
المناطق _ متابعات

قالت صحيفة “الوطن السعودية”، إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قدمت حلولاً للمتعثرين في سداد الأقساط العقارية ومنها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط مناسبة وتحويل العقد المتغير إلى تمويل بتكلفة ثابتة.

وحسبما نقلت الصحيفة، فإن المؤسسة طالبت البنوك والمصارف باتخاذ إجراءات للعناية بالمستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للحد من زيادة الأقساط الشهرية.

كما طالبت بتزويدها بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 2016 و2017 والإجراءات المتخذة من البنوك وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة وذلك خلال 10 أيام.

 

وأكدت المؤسسة حسب الصحيفة أنه على جهات التمويل تقديم عدة خيارات للمستفيد منها خيار الاستمرار في التمويل العقاري القائم.

 

وشددت على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية.

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