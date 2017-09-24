 أربع زلازل تضرب جنوب الفلبين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أربع زلازل تضرب جنوب الفلبين

أربع زلازل تضرب جنوب الفلبين
المناطق _ مانيل

ضربت أربعة زلازل تتراوح قوتها ما بين 4 إلى 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب الفلبين، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.
وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن الزلزال الأقوى البالغ قوته 5.4 درجات ضرب منطقة بوكيدنون ولاناو ديل سور الساعة 0447 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (2047 من يوم السبت بتوقيت جرينتش)، في حين أن الزلزال الأول البالغ قوته 4.4 درجات وقع الساعة 0148 من الأحد بالتوقيت المحلي (1748 من يوم السبت بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات شمالل واو، لاناو دي سور.
وأوضح المعهد أن جميع الزلازل كانت على عمق يتراوح ما بين كيلومترين إلى 14 كيلومترًا.

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