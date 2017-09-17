الأمير بدر يطلق احتفالية الأحساء ( طلعة وطنية ) بحضور 85 ألف زائر

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود – محافظة الأحساء – احتفال الأحساء باليوم الوطني 87 ( طلعة وطنية ) مساء يوم السبت الثالث من محرم ، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع محافظة الأحساء ، وأمانة الأحساء، بحضور عدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية المدنيين والعسكريين ، حيث فاقت إحصائية زوار الفعالية لأكثر من 85 ألف زائر رددوا أهازيج وطنية ، معبرين عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم وسط منتزه الملك عبدالله البيئي .

حيث أكد سمو محافظ الأحساء أن اليوم الوطني للمملكة دولة الخير والعطاء والنماء، إنما هو بصمة تاريخية خالدة طبعها موحد هذه البلاد صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وبهذه البصمة بدأت رحلة خطوات بلادنا الواثقة نحو التقدم والتنمية، ذلك اليوم المشهود الذي دون بماء الذهب يذكرنا بكل تقدير وإجلال بما قدمه المؤسس وأبناؤه الملوك، تاركين لنا وطنا شامخا وشعبا جبارا يلتف حول قيادته في الشدة والرخاء.

وأضاف سموه: أن يومنا الوطني الـ 87، يمثل فرصة لتجديد الولاء والطاعة لولاة الأمر، وفرحة للاحتفال بالإنجازات التي تحكي عن نفسها، والعزم على مواصلتها وحماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن الغالي الذي سيظل وطنا للتعايش والتسامح والوفاء، يحتضن الجميع دون استثناء، بوحدة وطنية تعتبر نموذجا أصيلا لمعاني الوحدة التي هي المصدر المتين لقوة واستقرار وطننا الآمن نقوده بيد واحدة وشعب واحد يلتف خلف قيادته التي تبادله الحب وتبذل له الغالي والنفيس .

وقدم سموه شكره وتقديره للهيئة العامة للترفيه على ما تقدمه من جهود بناءة من شأنها تعزيز توجيهات حكومتنا الرشيدة في تعزيز الوطنية ، إضافة إلى تنمية السياحية الداخلية وصناعة الترفيه والفعاليات والأنشطة المتنوعة .

وبدأ الحفل الخاص بفعالية اليوم الوطني بالأحساء ( طلعة وطنية ) بالسلام الملكي ثم عرض وثائقي عن المملكة ، صاحبه أوبريت ( خلها بالأخضر) وهي من غناء الفنان عبدالمجيد عبدالله وإنتاج الهيئة العامة للترفيه ، بعد ذلك انطلقت 7500 قذيفة من الألعاب النارية التي لونت سماء الأحساء احتفالا باليوم الوطني والتي تزامنت مع تراقصات عروض النافورة التفاعلية ، كما و شارك سمو محافظ الأحساء بالعرضة السعودية على المسرح المائي ، لتقدم بعدها الهيئة العامة للترفيه درعا تذكاري لسموه، ودرع شكر وتقدير لأمانة الأحساء تسلمها وكيل الأمانة للمشاريع والتعمير المهندس فؤاد الملحم .

وحلق الطيران الشراعي أجواء منتزه الملك عبدالله البيئي حامل علم المملكة في احتفالية تفاعل معها الحضور، أضافة إلى عروض السيرك العالمية ( كتاب الأدغال وسيرك أكوا )، كما استمتع الزوار بمعرض ملوك المملكة، إضافة إلى فنون الشوارع ، وشارك الزوار في المسيرة الوطنية والتجول حول مناطق ” شبابنا فخرنا، أجدادنا قدوتنا وأطفالنا مستقبلنا ” لتعريف كل جيل على الآخر وتبادل المعرفة ، كما و استضافة الفعالية نخبة من المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة وعربات الأكل المتنقلة داعمة لأصحابها ومساهمة لهم بالانتشار والظهور بنشاطاتهم المختلفة ، كما شهدت الفعالية إقامة عروض مسرحية ونشاطات للأطفال في أجواء وطنية عائلية ترفيهية .