بالصور .. أهالي أبو عريش يحتفلون باليوم الوطني”87″

احتفل أهالي محافظة أبوعريش مساء أمس باليوم الوطني “87” للمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده، وعدد من مدراء ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية والمشايخ وأعيان المحافظة وذلك بقاعة بارادايس بقصر جنة الحياة للمؤتمرات والاحتفالات بالمحافظة.

وقد بدئ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم كلمة محافظ أبوعريش نقل من خلالها تهاني الأهالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وأمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ولكافة أبناء الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 الذي يعد مناسبة تذكر معها الإنجازات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق أرسى دعائمه مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز رحمه الله، كما يأتي في وقت ينعم فيه الوطن بالأمن والرخاء والاستقرار، ومواصلة الجنود الأبطال تحقيق إنجازاتهم وانتصاراتهم ضد كل من يحالون العبث بأمن الوطن في داخله وعلى حدوده الجنوبية.

وتخلل الحفل قصيدة وطنية للشاعر الدكتور مهدي صديق حكمي، ثم أوبريت وطني بعنوان أنا سعودي من كلمات علي جبرة وأداء الفنان علي عيسى وإخراج الأستاذ تركي الدبيان،ولوحة وطنية شعبية شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وفي الختام كرم محافظ أبو عريش ذوي الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن من مختلف أحياء وقرى المحافظة.