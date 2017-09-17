 محافظ عيون الجواء يشهد احتفائية اليوم الوطني في البلدة التراثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ عيون الجواء يشهد احتفائية اليوم الوطني في البلدة التراثية

محافظ عيون الجواء يشهد احتفائية اليوم الوطني في البلدة التراثية
المناطق _ عيون الجواء
شهد محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف  ، حفل اليوم الوطني السابع والثمانين في المحافظة  وذلك في البلدة التراثية بعيون الجواء  . حيث إستهل برنامج الاحتفاء برفع سارية العلم الوطني في عددٍ من المواقع بالمحافظة والمراكز التابعة لها بعدها توجه الى مقر الفعاليات الرئيس ، حيث كان في استقباله رئيس بلدية محافظة عيون الجواء ، وأعضاء المجلس البلدي ومسئولي الادارات الحكومية بالمحافظة ، وعدد من أعيان وأهالي المحافظة ، حيث تجول العساف بالفعاليات والتي اشتملت على عدذ من الأركان تضمنت جناح لشهداء الواجب ولوحة العزم لملك الحزم ، والمرسم الحي والذي أبدع فيه المشاركون من الفنانين التشكيليين برسم لوحة جدارية وطنية بهذه بالمناسبة وتضمن الاحتفاء ركنٌ للفن التشكيلي قدم من خلال الفنانين أعمال وطنية تجسد مسيرة الوطن وتوحيده على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ال سعود وعكس النهضة التنموية التي تعيشها البلاد حتى العهد الزاهر ، كما شملت الفعاليات مشاركة فريق لتس قو الشبابي والذي زين فيه المشاركون السيارت بالعلم السعودي ، وبعد ذلك عُزف السلام الملكي ليبدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة حيث توالت الكلمات وتحدث رئيس بلدية محافظة عيون الجواء عن هذه المناسبة الوطنية الغالية والتي نحتفي بها جميعاً مبتهجين بما تحقق من تلاحم ووحدة حتى اثمرت عن تماسك وثيق بين القيادة والشعب وبعدها توالت الكلمات احتفاءً بهذه المناسبة كما القيت قصيدة شعرية وطنية ، بعدها القى محافظ عيون الجواء محمد العساف كلمة بدأها بالحمد والثناء للمولى على مامن به من نعم عظيمة على بلادنا ،  مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية الغالية والتي نحتفي ونحتفل بها جميعاً لنستذكر التاريخ العظيم لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وما تحقق من خير وفير وإستقرار ووحدة بعد توحيد كيان هذه الدولة المباركة ونهضة وتنمية أكمل مسيرتها من بعده أبناء البرره حتى عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبرك للقيادة الحكيمة بهذه الذكرى الغالية ، سائلاً المولى أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة والأمن والأمان  ومزيداً من التقدم والإزدهار في شتى المجالات.
واختتم الاحتفال بالعرضة السعودية ، التي شارك فيها العساف وجمعاً من المسئولين والحضور .

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