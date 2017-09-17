 تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القنفذة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القنفذة

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القنفذة
المناطق _واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ).
أقدم / أحمد بن محمد بن أحمد الشريف (سعودي الجنسية) على قتل / عبيد بن محمد بن هاشم العيافي (سعودي الجنسية), وذلك بدهسه بالسيارة عمداً مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه إلى حين بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل, واتفاق الورثة على طلب القصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن محمد بن أحمد الشريف (سعودي الجنسية) اليوم الأحد الموافق 4 / 1 / 1439هـ , بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية, إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – , على استتباب الأمن وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم , وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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