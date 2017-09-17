 مقتل مسؤول الإمداد لميلشيات الحوثي و23آخرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقتل مسؤول الإمداد لميلشيات الحوثي و23آخرين

مقتل مسؤول الإمداد لميلشيات الحوثي و23آخرين
المناطق _ الرياض

قتل مسؤول الإمداد والإسناد للميليشيات الحوثية أبوأمجد الجبري، إلى جانب 23 آخرين خلال الأيام الماضية في جبهة حرض المحاذية للحدود السعودية بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، وذلك إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات المشتركة.

وقالت مصادر عسكرية، وفقا لـ”الوطن”، إن الجبري قتل بعد شهر من مقتل شقيقه أبو راكان الجبري بنفس الجبهة، لافتة إلى أن جبهة حرض شهدت معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، سيطر من خلالها الجيش على مواقع استراتيجية في حجة.

وأوضحت المصادر، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم كبير قبالة ظهران الجنوب، حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذه لتعكير أجواء احتفالات المرابطين باليوم الوطني.

وأشارت إلى أن العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة أسفرت عن مقتل 20 متمردا وإصابة العشرات وأسر 4 حوثيين، وتدمير 3 مستودعات للأسلحة و4 مصفحات ودبابتين، كما تمكنت طائرات الأباتشي السعودية من تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ، قبالة منفذي علب الحدودي.

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