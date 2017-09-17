محافظ الرس يفتتح معرض “صناع المجد” بمناسبة اليوم الوطني

افتتح محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف معرض “صناع المجد” في السوق التجاري شمال المحافظة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 لتوحيد المملكة، الذي أقيم بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بالرس، بالتعاون مع قسم التربية الخاصة في إدارة التعليم.

وتجول المحافظ على أركان المعرض يرافقه وكيل المحافظة بدر العساف ، واستمعا لشرح من أمين عام لجنة التنمية السياحية محمد الحوشاني.

واحتوى المعرض على صور لملوك المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، وكذلك معلومات تاريخية عن أبرز الأحداث المتضمنة إنجازات المملكة الحضارية والصناعية والاقتصادية والخدمات المتعددة التي سخرتها المملكة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة .

عقب ذلك زار محافظ الرس مسرح “رسالة وطن” الذي خصص للأطفال، وشاهد الفرق الإنشادية ، وحضر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

وفي الختام ألقى محافظ الرس كلمة رفع فيها عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، داعياً الله أن يحفظ جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وأن ينصرهم وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار بظل قيادتنا الحكيمة.