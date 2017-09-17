محافظ رياض الخبراء يشهد احتفاء الأهالي باليوم الوطني 87

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رياض الخبراء بالتعاون مع مكتب التعليم والبلدية، اليوم، احتفال الأهالي باليوم الوطني السابع والثمانين بحضور محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان.

وبدئت الفعاليات بمسيرة انطلقت من البلدة القديمة حتى ساحة الاحتفالات بالمحافظة، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم محافظ رياض الخبراء استذكروا خلالها بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في توحيد المملكة العربية السعودية والنهضة التي شهدتها في عهود أبنائه البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، عهد العزم والحزم، والرخاء والتنمية.

ثم توالت فقرات الحفل من قصائد شعرية وأناشيد وطنية، بالإضافة إلى المعرض الفني المصاحب الذي نظمه مكتب التعليم بالمحافظة رياض الخبراء، ومعرض الأمن ومكافحة الإرهاب.

وجرى خلال الحفل تكريم عدد من الضباط والأفراد من القوات المسلحة المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل مثمنين مشاركتهم في الدفاع عن الدين والوطن، كما جرى تكريم الجهات الراعية و الداعمة للحفل.