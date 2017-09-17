أمير قطر يغادر نيويورك إلى قطر لكنه لم يصل حتى اللحظة .. أين ذهب؟؟

أعلن التلفزيون القطري مساء يوم الجمعة عن مغادرة أمير دولة قطر، الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، مدينة نيويورك، برفقة وفد رسمي، عائدة إلى دولة قطر بعد أن شارك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في هذه الأصناء أشارت مصادر صحفية أن تميم بن حمد اتجه خلال عودته من نيويورك إلى إسرائيل في زيارة سرية وغير معلنة وقد احيطت هذه الزيارة بالسرية التامة حتى في داخل الأوساط القطرية.

وأشارت تلك المصادر وفقا لوسائل إعلام عبرية أن أمير قطر قام بتغيير طائرته الخاصة بطائرة مدينة منعاً لتتبعها.

وأضافت تلك المصادر أن تميم بن حمد وصل إسرائيل في ساعة متأخرة مساء الجمعة وكان في استقباله في المطار وزير التعاون الإقليمي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي “ديفيد ازولاي”.

وقد أعد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي “بن يامين نتنياهو” مأدبة عشاء للشيخ تميم بهذه المناسبة مساء أمس السبت في “تل ابيب” بحضور رئيس دولة الاحتلال رؤوفين رفلين”.