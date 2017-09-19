​محافظ البكيرية يتقدم انطلاقة مسيرة الاحتفال باليوم الوطني87

أقامت محافظة البكيرية وبالتعاون مع التعليم والبلدية والمرور ومشاركة الدوائر الحكومية والجهات الأمنية مسيرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 87 انطلقت من إشارة البنوك على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة بعد عصر أمس السبت وحتى دوار العثيم بمشاركة أهالي البكيرية والدوائر الحكومية.

وتقدم المسيرة التي شهدت حضورا كثيفاً محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، وأهالي المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، وبمشاركة سيارات الجهات الحكومية التي اكتست باللون الأخضر ، والدراجات الهوائية والسيارات القديمة والكلاسيكية والخيل ، كما شارك طلاب مدارس إدارة التعليم وأندية الأحياء بالمسيرة وامتلأت جنبات الشوارع من المواطنين والمقيمين لمشاهدات المسيرة.

بعد ذلك دشن محافظ البكيرية فعاليات اليوم الوطني87 والذي نظمه مجلس فتيات القصيم في البكيرية مول واطلع الجميع على عدد من الفعاليات كالأركان الوطنية وفعالية الرسم على الوجه وركن التصوير ومسابقة افضل تعليق وطني ومسابقة افضل رسم للأسرة وكما تخلل هذه الفعاليات لكلمة لأبناء شهيد الواجب خالد بن عبدالعزيز الحميدان الذين هنأوا القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني.

من جانبه شارك فندق رمادا القصيم بفعاليات متنوعة للأسرة والطفل بهذه المناسبة الغالية على الجميع ,والى جانب ذلك زيارة التراثية المفتوحة طيلة هذا اليوم كالمنطقة التاريخية ومقصورة السويلم ومقصورة الراجحي ومتحف الكحيلي ومتحف ومحمية الراجحي ومتحف الحسين للسيارات القديمة والكلاسيكية.

وفِي ختام المسيرة تحدث محافظ البكيرية بكلمة جاء فيها : إننا نحتفل هذا اليوم بيوم مجيد يبعث على الفخر, فقد أمضى الملك المؤسس أكثر من ثلاثين عاماً في جهاد الأبطال ومعه رجاله المخلصون لتوطيد أركان دولته وجمع شتات أبنائها تحت راية التوحيد ليضع بعد ذلك حجر الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية كدولة ترتكز في كل توجهاتها على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتساهم بدورها مع بقية دول العالم في ترسيخ مبادئ السلام والأمن من أجل خير الإنسانية جمعاء.

وإننا نعيش أزهى عصور المملكة، ونستبشر الخير تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يضع خدمة الوطن والمواطن نصب عينيه، وسهر على حفظ الوطن في ظل أمواج عالمية عاتية وفِي ختام حديثه

أعرب “الخليفة” عن شكره وتقديره لإدارة التعليم والبلدية والمرور المنظمين للمسيرة ولجميع الدوائر الحكومية التي شاركت بالمسيرة ومربط سيوف نجد للخيول ولمجلس فتيات القصيم على مشاركتهم الفعالة وفندق رمادا القصيم بالمحافظة على مشاركتهم باليوم الوطني بهذا الاحتفاء بإقامة فعاليات متنوعة للأسرة والطفل على مسرح الفندق.