محافظ عنيزة يرفع السارية باحتفائية اليوم الوطني

رفع محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم السارية بمناسبة اليوم الوطني بحضور رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام وعدد من اعضاء لجنة الأهالي وقد تم تركيب السارية (البيرق) على ارتفاع قدرة 30 متر ليكون الارتفاع الكلي 60متر ، ويقدر مقاس البيرق 8 متر ×12متر وقد شاهد الجميع البيرق من على بعد مسافات بعيدة عن الموقع.

جاء ذلك خلال أن شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وعدد من المسئولين وأعضاء لجنة الأهالي حفل اليوم الوطني الذي أقيم في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة ، وشاهد الجميع الفقرات والفعاليات التي تم عرضها علي المسرح.

وأبدى محافظ عنيزة إعجابه بما شاهده مثمناً الدور الذي بذلته الجهات المختصة وعبر عن اعتزازه باليوم الوطني الذي تعيشه بلادنا العزيزة متمنياً أن يتواصل العطاء والإخلاص لوطننا العزيز وأن تظل بلادنا كما يعرفها ويعلم عنها الجميع سباقة للخير والعطاء .