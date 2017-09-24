 الإسكان تتوقع قرب الانتهاء من 53 ألف منتج سكني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الإسكان تتوقع قرب الانتهاء من 53 ألف منتج سكني

الإسكان تتوقع قرب الانتهاء من 53 ألف منتج سكني
المناطق - الرياض

توقع المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن يتجاوز عدد المنتجات السكنية من المشاريع، التي تشرف على إنهائها وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة الاسكان، 53 ألف منتج، بين فلل وشقق سكنية، خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المنتجات من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص سيتم تسليمها للمستحقين بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد، بحسب صحيفة “الحياة”.

وأوضح مندورة أن عدد مستحقي الإسكان في المدن الرئيسة، جدة والرياض والدمام، بلغ 299396 مستحقاً، وقال: “عدد المستحقين في مدينة الرياض بلغ 143005 مستحقين، في حين بلغ عدد المستحقين في مدينة جدة 114210 مستحقين، وعدد المستحقين في مدينة الدمام بلغ 42181 مستحقاً”.

وأضاف: “هناك مشاريع متنوعة المنتجات في كل من الرياض وجدة والدمام، بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، وأراض سكنية من دون مقابل مالي”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مواقع أخرى في المدن المذكورة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، إذ إن هنالك عدداً من المشاريع الحالية التي تعمل على إنهائها وكالة الوزارة للشؤون الفنية، وحدد خمسة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها في الوقت الراهن، وهي: مشروع إسكان مطار الرياض، ومشروع إسكان الدمام الشمالي، ومشروع إسكان الدمام، ومشروع إسكان جدة المطار، ومشروع إسكان جدة الأمير فواز شمال وجنوب.

وعن مشاريع بيع على الخريطة التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في المدن الرئيسة في 2017، حددها بثلاثة مشاريع في مدينة الرياض، وأربعة مشاريع في مدينة الدمام، وأربعة مشاريع أخرى في مدينة جدة.

وأوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان وجود علاقة مع عدد من المطورين العقاريين يبلغ عددهم 160 مطوراً عقارياً في جميع مناطق المملكة.

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