غالي يغيب عن النصر بمواجهة الشباب

كشفت فحوصات الطبية خضع لها النجم المصري حسام غالي، لاعب وسط النصر السعودي، عن تعرضه لتمزق في عضلة الساق، يحتاج معه للراحة من 7 إلى 10 أيام.

وكان غالي غاب بسبب تلك الإصابة عن المباراة الأخيرة للنصر، التي تعادل فيها 2-2 مع الفيحاء، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وظهر اسم غالي في تشكيل النصر الأساسي لمباراة الفيحاء، لكنه تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء بدقائق، ليستبدل بإبراهيم غالب.

وبذلك تأكد غياب غالي عن النصر في مباراته المهمة أمام الشباب، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ولعب غالي (36 عاما) مباراة واحدة مع النصر، كانت أمام الأهلي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري، وانتهت بالتعادل 1-1.