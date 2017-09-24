 جمعية جسد تسمي قاعاتها بأسم محمد بن سلمان في يوم الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جمعية جسد تسمي قاعاتها بأسم محمد بن سلمان في يوم الوطن

جمعية جسد تسمي قاعاتها بأسم محمد بن سلمان في يوم الوطن
المناطق - مريم البراهيم

كعادتها جمعية جسد في كل عام تجسد فرحتها بيوم الوطن وتشارك بمنسوبيها بتفعيل هذا اليوم المجيد حيث تعم الفرحة أرجاء الوطن الحبيب ، وفي كل عام هناك الجديد في جعبة جسد حيث يسعدها المشاركة الدائمة مع مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في الخبر بالاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانون مساء يوم السبت الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧م
حيث تضمنت مشاركة الجمعية في مجموعه من الاركان التعليمية والترفيهيه خصص جزء منها لأطفال ذوي الإعاقة تحت ايدي متطوعات متخصصات ومسرح للاطفال تخلله مسابقات وجوائز وشخصيات كرتونية كما تشارك في عرض اركان لمقتنيات تراثية وجلسة شعبية وأركان الفنانين وحب الوطن، وبالأضافة إلى ركن تفاعلي بلوحه كبيرة للزوار للتعبير عن مشاعرهم تجاه وطننا الغالي وتوجيه رسائل لجنودنا البواسل.
وتحدثت مديرة الجمعية الأستاذة نجلاء الخالدي عن اهمية مشاركة الجمعية في هذه الفعاليه والتي تهدف الى دمج أطفال ذوي الاعاقة وأسرهم في احتفالات المجتمع لأبراز مواطنتهم ولتفعيل حقوقهم بالمشاركة والتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني وكذلك عن اهمية التعريف بالجمعية ودورها الهام في المجتمع .
وفي النهاية اهدت رئيسة مجلس الادارة الأستاذة منيره الحربي خلال هذه المناسبه كلمه للوطن قال فيها : ارضٌ مقدسة وشعبٌ وفي وقيادةٌ حكيمه، ثلاثة اركان رئيسية واساسية قَلَ ان تجتمع في بلد واحده ولكنها بفضل الله ومنته اجتمعت في بلادنا
السعودية الحره الأبية التى وقفت وستقف يداً واحدة وقلباً واحداً في وجه كل من يحاول المساس به والعمل بصدق وحب على رفعة هذا البلد ونهضته وغالي ياوطن.

وإبتهاجاً باليوم الوطني وتقديراً لعطاء صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد الأمين . فقد قررت جمعية جسد لدعم اسر ذوي الاعاقة إطلاق اسم سموه على قاعة التدريب الكبرى بالجمعية لتصبح قاعة (الأمير محمد بن سلمان).

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