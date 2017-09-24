عمدة تبوك عبدالرزاق الجهني: اليوم الوطني ألفة ومحبة وولاء للقيادة والوطن

قال عبدالرزاق بن معوض بن غنيم الجهني عمدة العزيزيه والعليا والسلمان بتبوك ان هذا اليوم ذكرى خالده لشخصية فريده نادره ذكرى ملك عادل

أسس دوله وكيان

أسس مجد وعز

أسس اركان وقواعد

أسس قيم ومبادئ

تحت مظلة لا اله الا الله محمد رسول الله وجاعلاً دستور هذه الدوله شرع الله وسنه نبيه انه الملك المغفور له بأذن الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود الذي لن نستطيع ان نجازيه على هذا الفضل الا بالدعاء الصادق والذي بفضل الله ثم فضله وصلنا لما وصلنا له من وطنيه وتكاتف ويد واحده واصبحنا اخوان بعد ان كنا اعداء فرحل يرحمه الله وجاء من بعده ابناءه الملوك غفر الله لهم الذين واصلو تشييد وبناء هذا الكيان بكل قوه وزادت روابط الالفه والمحبه والولاء للقياده والانتماء للوطن حتى اصبح جميع المواطنين رجال امن مخلصين لله أولاً ثم لهذه الاسره المباركه الى ان تقلد حكم المملكه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك الحزم والعزم فأنطلقت اسس ورؤياء وتنظيمات حديثه تواكب العصر ومتطلبات الحياه من جميع النواحي الاقتصاديه والماليه والسياسيه والدولية والانسانيه حتى اصبحت بلادنا ولله الحمد من مصاف الدول الكبرى والعظمى والتي يحسب لها الف حساب وأصبحت القياده والشعب رجل واحد وقوه واحده تبني الوطن سوياً وتهدم من يحاول الاقتراب منه او المساس به سوياً هذا اليوم فخر لكل مواطن سعودي وهذا اليوم يوم دعاء بالرحمه والمغفره لجميع حكامنا الراحلينواولهم المؤسس طيب الله ثراه ويوم دعاء بطول العمر والأمن والامان والتوفيق لقائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ونحن الان كل يوم نعيشه في مملكة الخير ومهبط الوحي وأرض الحرمين هو يوم وطني ولله الحمد ..

دام عز مملكتنا الغاليه وحفظ الله لنا قادتنا ووطننا ونصر جنودنا المرابطين وجنود امننا المخلصين وكل يوم ووطننا وقيادته وشعبه بألف خير .