 منظمة ( الفاو ) تهنئ المملكة باليوم الوطني الـ 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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منظمة ( الفاو ) تهنئ المملكة باليوم الوطني الـ 87

منظمة ( الفاو ) تهنئ المملكة باليوم الوطني الـ 87
واس - القاهرة

قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ومقره القاهرة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.
وقال مسؤول الاتصال الإقليمي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا للفاو محمد العيدروس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم: ” نحن فخورون بعمق العلاقة بين المملكة والمنظمة، ومستعدون لتقديم كافة الخبرات والمساعدات في المجالات ذات الأولوية لدى المملكة على المستويين القصير والبعيد ، مشيداً بالمشاركة الفعالة مع المملكة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة في قطاعي الأغذية والزراعة، مؤكدًا أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون المثمر”.

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