قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ومقره القاهرة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.
وقال مسؤول الاتصال الإقليمي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا للفاو محمد العيدروس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم: ” نحن فخورون بعمق العلاقة بين المملكة والمنظمة، ومستعدون لتقديم كافة الخبرات والمساعدات في المجالات ذات الأولوية لدى المملكة على المستويين القصير والبعيد ، مشيداً بالمشاركة الفعالة مع المملكة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة في قطاعي الأغذية والزراعة، مؤكدًا أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون المثمر”.
منظمة ( الفاو ) تهنئ المملكة باليوم الوطني الـ 87
قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ومقره القاهرة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.
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