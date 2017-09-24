 املج تنظم مسيرة وطنية على امتداد الكورنيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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املج تنظم مسيرة وطنية على امتداد الكورنيش

املج تنظم مسيرة وطنية على امتداد الكورنيش
المناطق - املج - فايز السميري

في يوم اكتسى بالون الاخضر وصوراً مزجت الحاضر بالماضي معبرة عن مظاهر الفرحة بمناسبة اليوم الوطني نظمت املج مسيرة من الراجلة والسيارات والخيول والهجن والدراجات الهوائية رافعين العلم السعودي وصور الملك سلمان وولي العهد مرددين الأهازيج والأناشيد الوطنية خلال المسيرة التي انطلقت من حديقة الأمير فهد سلطان بجوار مرفأ الصيادين مروراً بالكورنيش وانتهاءً بمنتزه الدقم السياحي وشاركت في هذه المسيرة الإدارات الحكومية والجهات الأمنية بإشراف ومتابعة ميدانية من مدير شرطة املج العقيد هشام على الغبان ، ومدير مرور املج المقدم على حمود الحربي في تنظيم الحركة المرورية للمسيرة.
وخرج المئات من الأهالي الذين رافقوا هذه المسيرة بعرباتهم وعلى الأقدام ووقف العديد من العائلات وأطفالهم على جانبي طريق الكورنيش والمسطحات الخضراء بمنتزه الدقم محيين المسيرة والتقطوا الصور التي قاموا ببثها خلال مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي.

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