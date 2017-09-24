الدفاع المدني بمنطقة تبوك يحتفل بالذكرى 87

تفاعلاً مع فعاليات اليوم الوطني ٨٧ شاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ممثلةً بجميع اداراتها بكافة محافظات المنطقة بالعديد من الاعمال التي واكبت هذا اليوم الغالي .

حيث ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالعزيز بن فرحان الشمري ان هذه الأعمال كانت متنوعه مابين انوار مضيئة باللون الأخضر على جميع مباني الدفاع المدني وتعليق اعلام السعودية وصور ولاة الأمر حفظهم الله كما تم توزيع اعلام صغيره واوشحة تعبر عن حب الوطن على الاطفال والعائلات في بعض الأماكن العامة.

ادام الله وطننا شامخاً ودام عزه .