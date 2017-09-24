 26 كيس دم في أولى أيام اليوم الوطني ومستشفى المؤسس يستضيف ويكرم أسر المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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26 كيس دم في أولى أيام اليوم الوطني ومستشفى المؤسس يستضيف ويكرم أسر المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي

26 كيس دم في أولى أيام اليوم الوطني ومستشفى المؤسس يستضيف ويكرم أسر المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

دشن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف مساء أمس فعاليات اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية بعدد من الأنشطة والبرامج بالنادي الرياضي وقسم بنك الدم بالمستشفى, يأتي في مقدمتها استضافة أسر المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية وحملة للتبرع بالدم والتي تستمر على مدار أسبوع.
وقال مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني إلى أن إدارة المستشفى استعدت بحزمه من الفعاليات يأتي في مقدمتها استضافة وتكريم أبناء وبنات وأسر الجنود المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي من القوات المسلحة ووزارة الداخلية, حيث تم إعداد برنامج ثقافي ورياضي لهم و لأبنائهم, كما تم تكريمهم بتقديم اشتراك عام بالنادي الرياضي والاستفادة منه ومن مرافقة المتعددة, إضافة إلى فتح ملفات طبية لأسرهم داخل المستشفى وأيضا إقامة دورة رياضية لكرة القدم باسم شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي وعلى مستوى المحافظة, مضيفا إلى البرنامج المعد لهم استكمل بالتنسيق مع أمانة محافظة الطائف لاستقبال الأسر في حفل المحافظة الذي رعاه محافظ الطائف حيث تم تجهيز باص لنقلهم بمرافقة فريق إسعافي ومرافقين من العلاقات العامة والنادي الرياضي.
وأشار إلى أن الفعاليات استكملت بإطلاق حملة للتبرع بالدم تحت إشراف إدارة المختبر وبنك الدم وتحت عنوان ” قطرة دم تساوي حياة ” بمقر بنك الدم بالمستشفى والتي تستمر لمدة أسبوع, من الساعة 8 ص – 8 مساء .
وقالت المشرفة على الحملة بمختبر وبنك الدم بالمستشفى الدكتورة نهال ياقوت إلى أن الحملة حققت ولله الحمدلله نجاح كبير خلال اليوم الأول والذي جمعنا ما يزيد عن 26 كيس دم, ولا زال العمل متواصلا من الساعة 8 ص وحتى الـ 8 مساء في استقبال المتبرعين بموقع بنك الدم أمام العيادات الخارجية.
الجدير بالذكر أن غدا الاثنين ستقام محاضرة للمؤرخ عيسى القصير بعنوان ” الطائف في عهد الملك المؤسس ” بقاعة المحاضرات الصغرى بالمستشفى والدعوة عامة

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