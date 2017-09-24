محافظ عنيزة يشهد توقيع عقود 150 شاباً

على شرف سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وبحضور سعادة مدير عام التدريب الثقفي والمهني بالقصيم الأستاذ محمد المذن .

وقع الأستاذ علي العيدي مدير الموارد البشرية بشركة (إيه بي في روك جروب المحدودة) عقود التوظيف مع 150 طالباً متدرباً بالمعهد بالثانوي الصناعي بمحافظة عنيزة ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب الذي تتبناه الشركة بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي بمحافظة عنيزة وذلك مساء أمس الأول في مقر المعهد الثانوي الصناعي بعنيزة .

ويهدف المشروع إلى توظيف 150 من طلاب المعهد الثانوي الصناعي بعنيزة وإنخراطهم بشكل مباشر في المعهد لمدة سنتين للدراسة والتدريب . بمرتب 3300 ريال شهري اضافة الى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية .

وبعد أن يجتاز الموظف فترة التدريب . ينضم بشكل مباشر إلى الشركة ويرتفع مرتبه بما يقارب 30% من مرتبه الأول .

من جهته عبر الأستاذ عبدالرحمن العرج مسؤول شؤون الموظفين بشركة (إيه . بي . في . روك . جروب المحدودة)عن سعادة الشركة بإنجاز هذا المشروع الوطني . مؤكداً إن الشركة من خلال إطلاقها لبرنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب تسعى إلى تهيئة الشباب ليكونوا على مستوى عالي من التدريب وفق إحتياجات سوق العمل ووفق إحتياجات ومتطلبات الشركة

كما وجهه سعادة مدير الموارد البشريه علي العيدي شكره لكل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني . وإلى سعادة محافظ عنيزة على تعاونهم الناء والمثمر الذي أنجح هذا المشروع .

مفيداً إن الركة تسعى بكل طاقاتها لتدريب الشباب السعودي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وضمهم للعمل بالشركة بما يتوافق مع الرؤية السعودية المباركة 2030م

من قدم سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن السليم التهنئة لكل الشباب الذين وقعوا عقودهم الوظيفية . وحثهم على الجد والإجتهاد والمثابرة . وتمنوا لهم مستقبل زاهر متوج بالنجاحات للوطن .

كما وجهه سعادة محافظ عنيزة شكرة الخاص لكافة منسوبوا شركة ( إيه . بي . في . روك . جروب ) وخص الأستاذ علي العبدي مدير الموارد البشرية والأستاذ عبدالرحمن العرج مسؤول شؤون الموظفين نظير الجهود الكبرى التي بذلوها وتوجهت بنجاح هذا المشروع المتميز

وأنني محافظ عنيزة على منسوبي التعليم الفني والتقني على حرصهم لخدمة مؤسسات القطاع الخاص بما يحقق الصالح العام