“واشنطن بوست” : طهران وحزب الله لتقريب حماس من الأسد

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن إيران وحزب الله يحاولان إعادة العلاقات بين حركة حماس ونظام بشار الأسد، التي تدهورت خلال الأزمة السورية.

وأضافت الصحيفة أن محاولة طهران والحزب – المتورطين بدماء سوريين – لإعادة العلاقات بين طهران وحماس تتزامن مع إبداء كل من حركتي فتح وحماس رغبتهما في المضي قدماً لتحقيق المصالحة بينهما، وأيضاً بعد أن انتخبت حماس قيادة جديدة لها.

ونسبت واشنطن بوست لمسؤول فلسطيني في بيروت قوله إن قادة من حماس عقدوا ثلاثة اجتماعات مع زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، تمهيداً لإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن حماس وإيران خلال الأزمة السورية لم تقطعا علاقتهما تماماً، لكن العلاقة شهدت فتوراً كبيراً، مشيرة إلى أن طهران استمرت في تمويل حماس وخاصة الجناح المسلح للحركة، ولكن على مستوى منخفض في حين تضاءلت الروابط السياسية.

إلى ذلك، أفاد سياسي لبناني، على صلة وثيقة بحكومة الأسد، بأن وساطة طهران وحزب الله مستمرة، وأنها لا تزال في المراحل المبكرة جداً.