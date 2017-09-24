الخدمة المدنية تنظم ورشة عمل لتحقيق التوازن بين الجنسين

تنظم وزارة الخدمة المدنية صباح الأثنين ورشة عمل مشروع ” تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية” بالتعاون مع الفريق القُطري لمنظمة الأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك في القاعة الرئيسية بمبنى منظمة الأمم المتحدة في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وتهدف ورشة العمل التي سيفتتحها معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ/ عبدالله بن علي الملفي ، إلى الاستفادة من مرئيات المشاركين والمشاركات من ذوي الخبرة والاختصاص، والاستفادة من المقترحات بشأن الوضع الراهن لمنظومة الخدمة المدنية ومقومات المشروع ومتطلباته وتحدياته والأطر التنظيمية والتشريعية المدعمة.

وستناقش الورشة الوضع الراهن لمساهمة المرأة في الخدمة المدنية، والتجارب الدولية في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين في الوظائف العامة، والمعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية ، إضافةً إلى البيانات والمعلومات المطلوبة لتفعيل المشروع، والسياسات والممارسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين، والأطر التنظيمية والتشريعية للمشروع، والمرأة والوظائف القيادية في الخدمة المدنية.

ويأتي مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية كإحدى المشاريع التي ستطلقها الوزارة ضمن مشاريعها تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، وذلك نظراً لأهمية تكامل الأدوار بين المرأة والرجل لبناء مجتمع حيوي متماسك قادر على مواكبة المستجدات المحيطة به وتوفير مقومات الحياة الكريمة، والذي أصبح معه دور المرأة كشريك في التنمية هاما وأساسيا في صناعة التحول للخروج ببرنامج وطني يضع الأطر التشريعية والتنظيمية لتحقيق التوازن المطلوب.