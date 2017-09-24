الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن

رفع الشيخ ماجد بن عجمي الدويش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ومرور 87 عاماً على تأسيس المملكة.

وأشار الشيخ الدويش إلى أن هذا الوطن الذي شرفه الله بجمع وحدته على يدي الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ والذي جمع وحدته ولمّ شتاته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعلى تحكيم شرعه الله بين شعبة وعلى إعلاء شأن الدين وعلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى حماية التوحيد ومحاربة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقي هذا الوطن على ثوابته حتى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن ما نعيشه اليوم من نعم كبيرة وفضائل عديدة وأمن وأمان واستقرار، كلها بفضل الله أولاً، ثم بما مَنّ الله به علينا من الوحدة والتكاتف حول القيادة الرشيدة.

وقال: في يوم الوطن لابد أن نشيد برجالنا على الحدود الذين يدافعون عن وطنهم ويرخصون دماءهم في سبيل الله، فهم يجاهدون من أجل الذود عن الوطن وسلامته من العابثين المفسدين، وفي يوم الوطن نتذكر شهداءنا الأبطال وندعو الله تعالى أن يتقبلهم برحمته وأن يرفع منزلتهم ويعلي درجاتهم في جنات تجري من تحتها الأنهار.

وحث الشيخ الدويش على وجوب التكاتف والالتفاف حول قادتنا وولاة امرنا فالوطن أمانة في الأعناق يتوجب على كل مواطن غيور على وطنه وأمنه واستقراره أن يقف ضد من يحاولون بث الكذب والإشاعات المغرضة التي تستهدف الوطن وأمن المواطن وحياته المستقرة.

وفي ختام حديثه سأل الشيخ ماجد الدويش الله تعالى أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وبلاد الحرمين الشريفين من كل شر، ومن كل عدوّ متربص وأن ينصر جنود الوطن المرابطين لحماية حدوده .