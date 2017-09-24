 بفعاليات متعددة وببرنامج احتفالي كبير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة يحتفي باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سلطنة عُمان تطرد داعية هندياً متطرفاً تهجم على السعودية ودول خليجية أخرى إيران توقف الرحلات الجوية لكردستان بطلب من حكومة بغداد نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف على ماتم إنجازه حيال إيجاد حلول عاجلة لرفع الضرر عن سكان حي الرياض الاتصالات: تقليص مدة معالجة الشكوى من 15 يوم إلى 5 أيام وزيادة مدة حق الاعتراض على الفواتير من 30 يوما إلى 60 يوما فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش لتقييم مستجدات الاحتياج الإنساني الضروري بفعاليات متعددة وببرنامج احتفالي كبير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة يحتفي باليوم الوطني في أضخم عمل مسرحي.. “الترفيه” استعرضت ماضي وحاضر ومستقبل المملكة بـ “ملحمة وطن” الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن “التعليم” توجه إداراتها في المناطق والمحافظات بتفعيل مشروع ثقافة الحوار والاتصال “جدارية الوطن ” تستلهم مشاعر أبناء منطقة تبوك في حفل اليوم الوطني السابع والثمانون الخدمة المدنية تنظم ورشة عمل لتحقيق التوازن بين الجنسين “واشنطن بوست” : طهران وحزب الله لتقريب حماس من الأسد

بفعاليات متعددة وببرنامج احتفالي كبير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة يحتفي باليوم الوطني

بفعاليات متعددة وببرنامج احتفالي كبير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة يحتفي باليوم الوطني
المناطق - أبها

احتفى المركز الاجتماعي بقرى الطلحة وبحضور أهالي قرى الطلحة , باليوم الوطني السابع والثمانون لهذا البلاد الغالية وهذا الوطن المعطاء , ببرنامج احتفالي ضخم تضمن العديد من الفعاليات المتنوعة , وقد بدأ برنامج الاحتفال بفعالية ( هايكنج الطلحة ) والتي أقيمت بعد صلاة العصر مباشرة بحضور العشرات من كبار السن والشباب والأطفال بقرى الطلحة بمسار جبلي معبرين من خلاله عن فرحتهم واعتزازهم بوطنهم وقيادتهم وشعبهم , وانتهى مسار الهايكنج بمقر المركز الاجتماعي بقرى الطلحة حيث قدمت لهم مشروبات ومياه ثم التقطت الصور الجماعية , عقب ذلك توجه الجميع إلى مقر الاحتفال المعد بهذه المناسبة , وقد بدأ الحفل المعد بالسلام الوطني السعودي , ثم بدأت فعالية المرسم الحر للأطفال بعد ذلك مباشرة , عقب ذلك ألقى مدير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة الأستاذ / سعيد بن علي القبيسي كلمة بهذه المناسبة , ثم ألقى الأستاذ الشاعر / يحيى بن علي آل كايد مشاركة شعرية بهذه المناسبة , ثم أقيمت المسابقة الثقافية الوطنية بين فريقين من الحضور , عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن اليوم الوطني , ثم أدى الجميع صلاة العشاء وتناولوا طعام العشاء , عقب ذلك استمرت الفعاليات الترفيهية والتثقيفية تخللها مشاهد توعوية وفقرات وطنية ومشاركات من الجمهور , ثم تم تكريم الأطفال الفائزين بفعالية المرسم الحر , وتم تكريم أكبر شخص مشارك في فعالية الهايكنج وتكريم الفريق الفائز بالمسابقة الثقافية , عقب ذلك شارك الحضور بالفرحة وتفاعلوا مع الأهازيج الوطنية والتراثية في فرحة بهذا الوطن ومنجزاته ومقدراته , عقب ذلك سجل بعض الحضور تعبيرهم بفرحتهم في سجل معد بهذه المناسبة تحت عنوان ( عبّر لوطنك ) , ثم غادر الجميع مقر الاحتفال بكل فرح وسرور .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>