بفعاليات متعددة وببرنامج احتفالي كبير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة يحتفي باليوم الوطني

احتفى المركز الاجتماعي بقرى الطلحة وبحضور أهالي قرى الطلحة , باليوم الوطني السابع والثمانون لهذا البلاد الغالية وهذا الوطن المعطاء , ببرنامج احتفالي ضخم تضمن العديد من الفعاليات المتنوعة , وقد بدأ برنامج الاحتفال بفعالية ( هايكنج الطلحة ) والتي أقيمت بعد صلاة العصر مباشرة بحضور العشرات من كبار السن والشباب والأطفال بقرى الطلحة بمسار جبلي معبرين من خلاله عن فرحتهم واعتزازهم بوطنهم وقيادتهم وشعبهم , وانتهى مسار الهايكنج بمقر المركز الاجتماعي بقرى الطلحة حيث قدمت لهم مشروبات ومياه ثم التقطت الصور الجماعية , عقب ذلك توجه الجميع إلى مقر الاحتفال المعد بهذه المناسبة , وقد بدأ الحفل المعد بالسلام الوطني السعودي , ثم بدأت فعالية المرسم الحر للأطفال بعد ذلك مباشرة , عقب ذلك ألقى مدير المركز الاجتماعي بقرى الطلحة الأستاذ / سعيد بن علي القبيسي كلمة بهذه المناسبة , ثم ألقى الأستاذ الشاعر / يحيى بن علي آل كايد مشاركة شعرية بهذه المناسبة , ثم أقيمت المسابقة الثقافية الوطنية بين فريقين من الحضور , عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن اليوم الوطني , ثم أدى الجميع صلاة العشاء وتناولوا طعام العشاء , عقب ذلك استمرت الفعاليات الترفيهية والتثقيفية تخللها مشاهد توعوية وفقرات وطنية ومشاركات من الجمهور , ثم تم تكريم الأطفال الفائزين بفعالية المرسم الحر , وتم تكريم أكبر شخص مشارك في فعالية الهايكنج وتكريم الفريق الفائز بالمسابقة الثقافية , عقب ذلك شارك الحضور بالفرحة وتفاعلوا مع الأهازيج الوطنية والتراثية في فرحة بهذا الوطن ومنجزاته ومقدراته , عقب ذلك سجل بعض الحضور تعبيرهم بفرحتهم في سجل معد بهذه المناسبة تحت عنوان ( عبّر لوطنك ) , ثم غادر الجميع مقر الاحتفال بكل فرح وسرور .