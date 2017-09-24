 فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش لتقييم مستجدات الاحتياج الإنساني الضروري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش لتقييم مستجدات الاحتياج الإنساني الضروري

فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش لتقييم مستجدات الاحتياج الإنساني الضروري
واس - كوكز بازار

استمراراً لتنفيذ التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ـ حفظه الله ـ حيال تقديم المساعدات العاجلة للاجئين الروهينجا في الدول المجاورة لماينمار , قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواجد حالياً في جمهورية بنجلاديش بزيارة ميدانية إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش بالتنسيق مع الجهات الحكومية البنجلاديشية والمنظمة الدولية للهجرة.
كما قام فريق المركز المتواجد حالياً في مدينة “كوكز بازار” بتقييم مستجدات الاحتياج الإنساني الأساسي والضروري وفق المعايير الدولية في هذا الشأن، والتنسيق مع المنظمات العاملة في المخيمات لتوحيد الجهود لخدمة اللاجئين الروهينجا.
ويحرص المركز أن يحقق تدخله الإنساني في مخيمات اللاجئين الروهينجا الأثر الإيجابي ويصنع الفارق، بالشراكة مع الجهات والمنظمات المعنية والمتخصصة .

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