 إيران توقف الرحلات الجوية لكردستان بطلب من حكومة بغداد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إيران توقف الرحلات الجوية لكردستان بطلب من حكومة بغداد

إيران توقف الرحلات الجوية لكردستان بطلب من حكومة بغداد
المناطق - وكالات

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها أغلقت مجالها الجوي أمام إقليم كردستان العراق بطلب من الحكومة العراقية.
وقال كيوان خسروي، متحدث مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران علقت جميع الرحلات من وإلى مدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين في العراق، حسب ما جاء في وكالة “فارس نيوز” الإيرانية.
وأضاف المسؤول الإيراني أن قرار مجلس الأمن القومي في بلاده يأتي بعد فشل مساعي إيران السياسية وإصرار السلطات الكردية في إجراء الاستفتاء في كردستان العراق.
وأضافت خسروي أن قرارات متسرعة من بعض المسؤولين في إقليم كردستان، عرضت أمن الأكراد والعراق والمنطقة إلى تحديات خطيرة.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن إجراء مناورات برية شمال غربي البلاد في منطقة أشنوية بالقرب من إقليم كردستان والحدود التركية الإيرانية العراقية، قبل يوم من الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم غد الاثنين.
هذا في حين أكد قادة الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، على إجراء الاستفتاء في مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. حسب ما ذكرته المواقع الكردية.
وتعارض إيران وتركيا، بشدة الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، خوفاً من تزايد طموحات أكرادهما، حيث يطالبون بمزايا وحريات مشابهة لأبناء جلدتهم في العراق.

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