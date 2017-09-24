سلطنة عُمان تطرد داعية هندياً متطرفاً تهجم على السعودية ودول خليجية أخرى

طالبت الجهات المختصة في سلطنة عُمان، الداعية المتطرف سليمان الندوي (هندي الجنسية)، بمغادرة البلاد بعد أن أساء إلى السعودية، ودول خليجية أخرى.

وعبّرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، عن استنكارها لما أدلى به الندوي في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية في 19 أيلول/سبتمبر الحالي، والتي خرج فيها عن النص بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها، منوهة إلى أن الجهات المختصة في السلطنة قد اتخذت إجراءات بشأن المذكور.

يذكر أن الداعية الهندي المتطرف، تهجم على رموز السعودية، وأشاد بجماعات إرهابية ورموزها.